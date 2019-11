Introduction : la Française des Jeux entre en Bourse

Cette fois-ci, c'est bien parti ! L'opération financière la plus emblématique de 2019 est sur les rails. Les investisseurs individuels peuvent devenir actionnaires de FDJ jusqu'au 19 novembre. L'opération est d'importance alors que le bilan 2019 des introductions sur le marché français est pour l'instant bien maigre.

Vous n'avez pas pu passer à côté des spots de publicité à la télévision. La Française des Jeux entre en Bourse. L'opération est ouverte depuis ce matin jusqu'au 19 novembre pour un prix par action compris entre 16,50 et 19,90 euros (avant la décote de 2% pour les particuliers).

Comme le rappelait la publicité télévisée diffusée pour l'occasion, la FDJ est l'héritière de la loterie nationale créée en 1933, à l'origine afin de venir en aide aux invalides de guerre et aux anciens combattants. Elle a aujourd'hui le monopole des jeux de loterie sur le territoire français et peut se targuer d'être la 2e loterie en Europe et la 4e loterie mondiale.

Une politique de dividende attrayante

Ses marques, elles, sont connues de (presque) tous, alors que plus d'un Français majeur sur deux joue au moins une fois par an à un jeu FDJ, acheté dans l'un des 30.000 points de vente ou via les sites et les applications FDJ : jeux de tirage avec le Loto, l'Euromillions bien sûr mais aussi de grattage avec Cash, Mots Croisés, Millionnaire, Astro... ou encore de paris sportifs, avec par exemple Parions Sport.

Sur le plan financier, c'est une entreprise solide qui va entrer en Bourse. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2018 pour un résultat net de 170 millions et une marge brute d'exploitation proche de 19%. Surtout, l'activité de la FDJ est plutôt décorrélée du cycle économique alors avec une croissance annuelle moyenne de 5% depuis 25 ans.

L'Etat français, qui passera de 72 à 20% minimum du capital de la FDJ à l'issue de l'opération, veut faire de cette introduction un succès populaire et chouchoute les investisseurs individuels. Il a même des attentions spéciales pour les particuliers qui se verront notamment accorder une action gratuite pour dix achetées, si ces actions sont conservées 18 mois. Précision utile également, l'entreprise entend pratiquer une politique de dividende attrayante pour les années à venir avec un taux de distribution du résultat net de 80%, et ce dès 2020.

Pour souscrire retrouvez la fiche valeur de la FDJ

Pour les investisseurs intéressés par l'opération, tous les renseignements (période de souscription, fourchette de prix) sont à retrouver sur le site de la FDJ dédié à l'introduction en Bourse https://www.fdj-devenir-actionnaire.com/fr/

L'investissement en actions présente un risque de perte en capital totale ou partielle.