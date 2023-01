Introduction en Bourse : un tout petit cru en 2022

Le producteur d'hydrogène vert Lhyfe a réalisé la levée de fonds la plus importante de toutes les IPO en 2022. Les acteurs de la transition énergétique vont continuer à se tourner vers la Bourse, car le secteur est gourmand en investissements. (© Lhyfe)

Une poignée de sociétés ont intégré Euronext et Euronext Growth l'an dernier.

Dans un marché aussi perturbé, il ne pouvait en être autrement. Les introductions en Bourse (IPO) ont plongé en 2022, après un cru 2021 de très haute volée (Le Revenu, n°1670).

Seules 11 sociétés ont intégré Euronext et Euronext Growth l'an dernier à l'issue d'une opération par voie d'offre au public, soit trois fois moins que lors du précédent exercice. Selon nos pointages, les montants levés ont reculé de 90%, à 322 millions d'euros. Pour l'essentiel, les IPO se sont concentrées sur Euronext Growth, le marché réservé aux PME.

La biotech Aelis Farma et le producteur d'hydrogène vert Lhyfe sont les seules sociétés à avoir intégré le marché principal d'Euronext. C'est Lhyfe qui a levé le plus de capitaux : 118 millions d'euros. C'est très en deçà des plus grosses opérations de 2021 (550 millions pour Antin Infrastructure Partners, 450 millions pour OVH Groupe, 388 millions pour Aramis) qui elles-mêmes n'avaient pas atteint le record de la Française des jeux en 2019, avec 1,8 milliard d'euros levés.

Conditions défavorables

Cette désaffection pour les IPO est loin d'être réservée à la seule Bourse de Paris. Selon les statistiques d'Ernst & Young (EY), 1 333 IPO ont été enregistrées dans le monde l'an dernier pour un montant total de 179,5 milliards de dollars, soit une baisse de 45% en volume et de 61% en valeur par rapport à