Communiqué de presse INTRASENSE
Un semestre de transition marqué par la cession en cours de Myrian® et le repositionnement stratégique d’Intrasense vers ses solutions d’intelligence artificielle DUOnco™ dédiées à l’oncologie
Sur le premier semestre de l’exercice 2026, Intrasense affiche un chiffre d’affaires social en recul de 59,3% à 646k€, par rapport au premier semestre de l’année 2025. Cette baisse s’explique principalement par des décalages de calendrier affectant le renouvellement de plusieurs contrats de maintenance, ainsi que la prise de commandes de licences.
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