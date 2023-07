Intrasense signe un contrat stratégique avec Ebit pour la commercialisation de ses solutions en Italie

Montpellier, France, le 11 juillet 2023 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, et Ebit, société du groupe italien Esaote, spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour l'imagerie diagnostique, annoncent un partenariat stratégique pour commercialiser les solutions d’Intrasense en Italie.



Une collaboration au service de la performance en imagerie médicale

Intrasense poursuit sa stratégie de déploiement à l’international et signe l’ouverture d’un nouveau territoire via ce partenariat avec Ebit, acteur de premier plan en imagerie médicale. Ce partenariat prometteur vise à proposer au marché italien la solution de visualisation avancée Myrian®, en complément de la large gamme de produits déjà commercialisée par Ebit.