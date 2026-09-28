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Intrasense publie ses résultats semestriels 2026 et accélère son recentrage stratégique sur l'intelligence artificielle en oncologie
information fournie par Boursorama CP 28/09/2026 à 17:45

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Intrasense publie ses résultats semestriels 2026 et accélère son recentrage stratégique sur l'intelligence artificielle en oncologie

• Recul du chiffre d’affaires de 59,3% par rapport au premier semestre 2025, dans un contexte de transformation marqué par le projet de cession de l'activité Myrian® et la réorganisation de la Socié-té
• Recentrage stratégique sur DUOnco™ Pancreas et DUOnco™ Unity, accompagné de l’arrêt progressif de Myrian®, Liflow®, DUOnco™ Liver et DUOnco™ Bone
• Poursuite de l'adaptation de la structure de coûts au niveau d'activité et aux priorités stratégiques de la Société
• Priorité au déploiement commercial de DUOnco™ Pancreas et DUOnco™ Unity, désormais au cœur de la stratégie d'Intrasense

IA: Intelligence artificielle

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