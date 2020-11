Intrasense : Lancement de Myrian 2.8, nouvelles applications cliniques et efficacité du workflow

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, est heureux de présenter la nouvelle version 2.8 de sa plateforme de visualisation avec à la clé de nombreuses nouveautés notamment en termes d'applications cliniques et l'amélioration du workflow.



Nouveautés cliniques et expérience utilisateur renforcée



Cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du sein est une pathologie sur laquelle Intrasense s'est engagée depuis de nombreuses années. L'application XP-Mammo intègre désormais la tomosynthèse dans sa version 2.8. Ce nouvel outil très performant permet la lecture des images mammographiques standards, de tomosynthèse, ainsi que la comparaison avec des examens antérieurs. De plus et sans changer d'interface, Il est également possible via cette plateforme dédiée à la mammographie, de visualiser les examens d'échographies complémentaires et également des séquences d'IRM. Ce qui améliore fortement le confort de lecture et d'analyse du radiologue afin d'optimiser le diagnostic pour la patiente. XP-Mammo est désormais la solution de mammographie la plus complète du marché et enrichit le catalogue d'applications cliniques dédiées à la sénologie aux côtés d'XP-Breast pour les examens IRM.