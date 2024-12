Intrasense : la nouvelle version de Liflow certifiée CE

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Intrasense annonce que sa solution Liflow 2.0 a obtenu le certificat CE sous le nouveau règlement européen MDR, quelques mois après la certification de sa première version en avril 2024. Elle intègre un nouvel algorithme d’IA pour la détection des lésions focales hépatiques développé en collaboration avec Guerbet (DUOnco Liver). Le spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur également de Myrian précise que cette nouvelle version est en cours de déploiement sur des sites cliniques.

