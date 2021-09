Intrasense fait le point sur sa stratégie de développement et ses perspectives de croissance

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian® précise son plan de développement à la suite de son augmentation de capital réalisée avec succès au mois de juin 2021.



Annonce de la publication des résultats semestriels 2021 et tenue d'un webinaire



Intrasense publiera ses résultats semestriels 2021 le 22 septembre avant ouverture des marchés. La société invite ses actionnaires à participer au webinaire organisé le 22 septembre à 18h pendant lequel Nicolas Reymond, Directeur général, détaillera et analysera les résultats financiers puis répondra aux questions.