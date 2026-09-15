Intrasense engage l'arrêt progressif (« End of Life ») de Myrian®, Liflow®, DUOnco™ Liver et DUOnco™ Bone, et lance un nouveau plan d'adaptation de ses effectifs

•Un recentrage stratégique assumé : Intrasense concentre désormais l'intégralité de ses ressources sur DUOnco™ Pancreas et DUOnco™ Unity, ses solutions d'intelligence artificielle dédiées au suivi oncolo-gique.

•Myrian® : à la suite de l'échec du projet de cession annoncé le 3 août 20261, la Société engage l'arrêt progressif de la commercialisation et du support de la solution Myrian®.

•Liflow® : le coeur algorithmique de détection et de suivi de Liflow® étant désormais intégré à DUOnco™ Unity, Intrasense réaffirme son positionnement agnostique en matière de viewer en mettant fin à la com-mercialisation de Liflow®, en controlled release depuis le T4 2025.

•DUOnco™ Liver et DUOnco™ Bone : ces solutions voient désormais leurs fonctionnalités intégrées au sein de DUOnco™ Unity, marquée CE le 21 août 20262, rendant leur maintien en parallèle non prioritaire.

•Un plan d'adaptation des effectifs : en cohérence avec ce recentrage, un nouveau plan de restructuration visant à adapter la taille des équipes de la Société à son nouveau périmètre d'activité sera déployé d'ici la fin de l'année 2026.