Intrasense annonce ses résultats semestriels 2024

Montpellier, France, le 25 septembre 2024 à 17H45 CEST



• Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 : 1 203 k€

• Activité perturbée par la situation en Chine et en Europe de l’Est

• Nouvelle équipe de Direction pour accélérer le repositionnement stratégique sur des solutions à forte valeur ajoutée médicale intégrant de l'IA en radiologie



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow®, annonce ses résultats semestriels 2024 IFRS consolidés au niveau groupe.



"Au cours de ce semestre, nous avons poursuivi nos investissements pour préparer l’avenir et poser des bases solides en vue d’une reprise soutenue à moyen terme. Nous avons également lancé de nouvelles solutions innovantes, notamment la version 2.12 de Myrian® certifiée CE sous MDR, témoignant de l'excellence opérationnelle de nos départements R&D et QARA. L'intégration d’algorithmes d’intelligence artificielle issus du partenariat avec Guerbet, pour la prostate et le foie, est un autre exemple de synergie fructueuse entre nos équipes produit et celles de Guerbet. De plus, notre nouvelle solution Liflow®, dédiée à l’imagerie et au suivi en oncologie, vient de remporter le Prix Innovation JFR 2024 dans la catégorie « Informatique de Santé et IA », démontrant l'innovation continue de nos équipes au service des cliniciens et des patients" indique Alexandre Salvador, Directeur général du Groupe.