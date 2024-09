Intrasense annonce sa participation aux Journées Francophones de Radiologie 2024



Montpellier, France, le 9 septembre 2024 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et de Liflow®, annonce sa participation aux Journées Francophones de la Radiologie (JFR) 2024, où seront présentées pour la première fois la nouvelle solution Liflow® ainsi que les innovations d’une nouvelle version de Myrian®.



Des innovations présentées aux JFR 2024

Intrasense sera présent aux Journées Francophones de Radiologie, salon de référence des professionnels de la radiologie, qui se tiendra du 4 au 7 octobre prochain au Palais des Congrès à Paris. Avec plus de 10 000 visiteurs attendus, l'édition 2024 placée sous le thème « Tous ensemble pour la radiologie de demain ! », constituera une occasion idéale pour Intrasense de présenter ses dernières avancées technologiques en réponse aux défis actuels de l’imagerie médicale.



Les visiteurs pourront explorer les fonctionnalités innovantes de la nouvelle solution Liflow®, première plateforme intelligente dédiée au diagnostic et au suivi longitudinal du patient atteint de cancer. Marquée CE en avril dernier, Liflow® révolutionne le suivi oncologique, en mettant à disposition des radiologues des outils cliniques innovants enrichis d’algorithmes d’intelligence artificielle multi-organes, au service de leur efficience et de leur précision diagnostique.