Intrasense annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 juin 2025

Montpellier, France, le 27 juin 2025, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, informe ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 25 juin 2025 (l’ « Assemblée Générale ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur François Nicolas, en sa qualité de président du Conseil d’administration, réunissant un quorum de 56,93%, soit 29.981.530 actions représentant 59.555.450 droits de vote.