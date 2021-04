Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Vidi, premier réseau coopératif de groupes d'imagerie médicale en France, ont conclu le 30 janvier 2021, un accord de référencement des solutions Myrian®.



La force du réseau Vidi



Le réseau Vidi est pionnier dans la radiologie libérale française. Par son indépendance, Vidi défend un projet médical au profit de la qualité des soins pour tous les patients. Grâce à son réseau national, Vidi facilite l'accès aux diagnostics et aux soins d'excellence ainsi qu'à des radiologues spécialistes dans tous les domaines de compétences, répartis sur toute la France.