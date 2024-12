Intrasense annonce la certification CE de la nouvelle version de Liflow®, enrichie d’une IA dédiée au foie

Montpellier, France, le 16 décembre 2024 à 17H45 CET



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow®, est fier d’annoncer que la solution Liflow® 2.0 a obtenu le certificat CE sous MDR, intégrant un nouvel algorithme d’IA pour la détection des lésions focales hépatiques développé en collaboration avec Guerbet (nom commercial : DUOnco™ Liver). Cette nouvelle version est en cours de déploiement sur des sites cliniques.



Le 16 décembre, Liflow®2.0 a reçu la certification de conformité CE sous MDR, quelques mois après la certification de sa première version en avril 2024. La nouvelle version de cette solution innovante dédiée à l’imagerie oncologique, marque une étape majeure dans l’intégration de Liflow® dans la stratégie produit d’Intrasense et permet son déploiement auprès de premiers sites en routine clinique.