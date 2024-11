Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intesa Sanpaolo: titre un hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo s'arroge plus de 2% à Milan après que Oddo BHF a confirmé son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 4,6 à 4,9 euros, après une publication jugée 'rassurante sur les points clés opérationnels, et in fine sur le capital/retour à l'actionnaire'.



'La diversification du business model (focus épargne long terme) devrait continuer de favoriser Intesa Sanpaolo au sein du secteur dans le nouveau contexte de taux', juge l'analyste, qui rehausse de 3% en moyenne ses estimations de résultat net sur 2024-26.



Oddo BHF juge par ailleurs que la valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire (rendement d'environ 10% en moyenne sur 2024-26, soit plus de 200 points de base au-dessus du secteur).





