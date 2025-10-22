L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants

L'Irak a interdit la plateforme américaine de jeux vidéo générés par les utilisateurs Roblox RBLX.N en raison de préoccupations concernant la sécurité des enfants, a déclaré le gouvernement, rejoignant ainsi d'autres pays qui prennent des mesures sévères à l'égard des mondes virtuels.

Le gouvernement a déclaré dimanche en fin de journée que l'interdiction était motivée par le fait que le jeu permettait une communication directe entre les utilisateurs d'une manière qui exposait les enfants et les adolescents à des tentatives d'exploitation ou de cyber-extorsion, et que son contenu était "incompatible avec les valeurs et les traditions sociales".

Roblox Corp a déclaré que la sécurité était sa priorité absolue et qu'elle souhaitait collaborer avec le gouvernement pour rétablir l'accès au jeu.

"Nous contestons fermement les récentes affirmations des autorités irakiennes, qui nous semblent fondées sur une compréhension dépassée de notre plateforme", a déclaré un porte-parole de Roblox.

Au début de l'année, Roblox a temporairement suspendu certaines fonctions de communication telles que le chat dans le jeu pour les utilisateurs des pays arabophones, y compris l'Irak, a ajouté le porte-parole.

Le ministère irakien des communications a déclaré que l'interdiction nationale était fondée sur une étude approfondie et une surveillance sur le terrain qui ont révélé que "le jeu comporte plusieurs risques en matière de sécurité, de société et de comportement".

Cette décision place l'Iraq parmi les pays du Moyen-Orient qui renforcent la réglementation des jeux en ligne et des plates-formes interactives pour des raisons de sécurité des enfants et de moralité. La Turquie a bloqué l'accès à Roblox en août 2024, citant également les risques de maltraitance des enfants.