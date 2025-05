Intesa Sanpaolo: Moody's change sa perspective à positive information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo annonce aujourd'hui que Moody's a confirmé la note privilégiée senior à long terme (non garantie) ' Baa1 ' de la Banque. Moody's a également changé ses perspectives de stable à positive. La notation à court terme ' P-2 ' a été confirmée.



'Cela fait suite à une action similaire sur les perspectives de l'Italie indiquée par Moody's le 23 mai 2025' indique le groupe.



UniCredit avait aussi annoncé que l'agence de notation Moody's avait relevé les perspectives de la dette privilégiée senior et des dépôts à long terme d'UniCredit, les faisant passer de ' stables ' à ' positives '. Les notes ont été confirmées à 'Baa1'.





Valeurs associées INTESA SANPAOLO 4,843 EUR MIL -0,04%