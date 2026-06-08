 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intesa Sanpaolo lance une offre de €30,6 mds sur MPS
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 08:53

(Actualisé tout du long avec contexte, détails, montant de l'offre)

Intesa Sanpaolo ISP.MI a annoncé lundi avoir lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros, en numéraire et en actions,visant à acquérir la totalité des actions de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI , marquant une nouvelle étape dans la vague de consolidation qui traverse le secteur bancaire italien.

Depuis son acquisition d'UBI en 2020, Intesa s'était tenue à l'écart des opérations de fusions et acquisitions qui ont balayé le secteur l'année dernière, affirmant que les restrictions antitrust l'empêchaient de poursuivre son expansion sur le marché national.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence, Intesa Sanapolo a déclaré dans un communiqué avoir conclu un accord avec l'assureur Unipol UNPI.MI , principal investisseur de BPER Banca EMII.MI , en vue de céder les activités de banque de détail de MPS si son offre aboutissait.

Selon Intesa, l'entité issue de la fusion deviendrait le deuxième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation boursière, derrière Santander SAN.MC , avec une valorisation de 126 milliards d'euros et un objectif de bénéfice net de 16 milliards d'euros en 2029, contre un bénéfice combiné de 13,6 milliards d'euros l'année dernière.

La plus grande banque italienne a précisé que son offre en actions et en numéraire comporte une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture de l'action MPS vendredi, soit un montant total de 30,6 milliards d'euros.

Dimanche, alors que les spéculations allaient bon train quant au lancement d'une offre par Intesa, Banco BPM BAMI.MI a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité l'ouverture de négociations avec MPS en vue d'un éventuel rapprochement entre les deux groupes, qui prendrait la forme d'une fusion entre égaux.

(Rédigé par Valentina Za à Milan et Gursimran Kaur à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
9,797 EUR MIL +9,52%
BANCO BPM
13,090 EUR MIL -0,91%
BANCO SANTANDER
10,6000 EUR Sibe -0,69%
BPER BANCA
12,182 EUR MIL +4,42%
INTESA SANPAOLO
5,441 EUR MIL -4,09%
UNIPOL
20,840 EUR MIL -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,53 +2,28%
2CRSI
50,95 +2,43%
CAC 40
8 163,44 -0,67%
SOITEC
151,8 +3,51%
AIR LIQUIDE
165,32 -0,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank