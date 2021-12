Intesa Sanpaolo lance un fonds de capital risque sur la tech italienne

(NEWSManagers.com) - Neva Sgr, la société de capital risque du groupe Intesa Sanpaolo, a lancé le fonds Neva First Italia, entièrement dédié au marché italien et souscrit à 100 % par le fonds de fonds FoF VenturItaly et par le fonds de co-investissement Mise entièrement géré par Cdp Venture Capital Sgr. Ce dernier a investi 10 millions d'euros dans le nouveau fonds.

L'objectif de Neva First Italia est d'investir dans des entreprises italiennes à haut contenu technologique, des fintech et des deeptech, en phase de croissance et d'expansion.

Ce nouveau fonds vient s'ajouter au fonds Neva First, créé par Neva en août 2020 et qui a investi plus de 60 millions d'euros dans des startups italiennes et internationales. Ce fonds a été doté de 200 millions d'euros et vise à lever 250 millions d'ici à 2022.

Le fonds sera géré par Mario Costantini et Antionio Chiarello.