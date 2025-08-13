Intertek: sous-valorisé selon UBS, qui reste à achat
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 15:20
'Nous pensons qu'Intertek est sous-valorisé en raison des craintes que les droits de douane américains ne pèsent sur la croissance et les marges', avance le broker dans sa note sur ce fournisseur d'analyse, de contrôle et de certification.
Valeurs associées
|4 698,000 GBX
|LSE
|-0,13%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 15:20:00.
