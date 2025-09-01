Intertek: réalise l'acquisition d'Envirolab en Australie
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 12:44
Les services d'analyse proposés par Envirolab couvrent les sols, l'eau, l'air, les matériaux, les substances biologiques et chimiques, les PFAS et autres contaminants émergents.
L'entreprise emploie plus de 200 professionnels dans cinq laboratoires en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a généré un chiffre d'affaires de 28 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos en juin 2025.
Au cours des trois dernières années, l'entreprise a enregistré une croissance constante à deux chiffres de son chiffre d'affaires, des marges élevées et une solide génération de trésorerie, avec un fort retour sur investissement.
Les tests environnementaux sont actuellement évalué à environ 20 milliards de dollars américains et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6 % entre 2025 et 2033. L'Asie-Pacifique, qui représente environ 15 % de ce marché, est la région qui devrait connaître la croissance la plus rapide avec 7,4 %.
André Lacroix, DG d'Intertek, a déclaré : ' Envirolab apportera à Intertek une activité de laboratoire environnemental de haute qualité en Australie, soutenue par une expertise technique approfondie et un historique éprouvé de croissance et de rentabilité. '
Valeurs associées
|4 665,000 GBX
|LSE
|-0,53%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes sont dans le vert lundi à mi-séance, alors que les investisseurs digèrent la publication des chiffres des indices PMI et continuent d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que ... Lire la suite
-
Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2.700 ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme a été ... Lire la suite
-
Israël continue de pilonner la ville de Gaza et a fait exploser des voitures piégées dans ses environs, tandis que les frappes aériennes israéliennes ont tué lundi au moins 19 personnes, selon les autorités palestiniennes et des résidents. La poursuite de l'offensive ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer