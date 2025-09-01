 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 704,89
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intertek: réalise l'acquisition d'Envirolab en Australie
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 12:44

(Zonebourse.com) - Intertek annonce l'acquisition d'Envirolab, un fournisseur dans le domaine des tests et analyses environnementaux en Australie.

Les services d'analyse proposés par Envirolab couvrent les sols, l'eau, l'air, les matériaux, les substances biologiques et chimiques, les PFAS et autres contaminants émergents.

L'entreprise emploie plus de 200 professionnels dans cinq laboratoires en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a généré un chiffre d'affaires de 28 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos en juin 2025.

Au cours des trois dernières années, l'entreprise a enregistré une croissance constante à deux chiffres de son chiffre d'affaires, des marges élevées et une solide génération de trésorerie, avec un fort retour sur investissement.

Les tests environnementaux sont actuellement évalué à environ 20 milliards de dollars américains et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6 % entre 2025 et 2033. L'Asie-Pacifique, qui représente environ 15 % de ce marché, est la région qui devrait connaître la croissance la plus rapide avec 7,4 %.

André Lacroix, DG d'Intertek, a déclaré : ' Envirolab apportera à Intertek une activité de laboratoire environnemental de haute qualité en Australie, soutenue par une expertise technique approfondie et un historique éprouvé de croissance et de rentabilité. '

Valeurs associées

INTERTEK GROUP
4 665,000 GBX LSE -0,53%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    information fournie par TEC 01.09.2025 13:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

  • Des traders devant le tableau de l'indice boursier allemand DAX à Francfort
    L'Europe dans le vert à mi-séance au début d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 01.09.2025 13:20 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes sont dans le vert lundi à mi-séance, alors que les investisseurs digèrent la publication des chiffres des indices PMI et continuent d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que ... Lire la suite

  • Des blessés du district de Nourgal dans la province de Kounar sont évacués, le 1er septembre 2025 après un tremblement de terre qui a touché des régions montagneuses dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Plus de 800 morts et 2.700 blessés dans un séisme en Afghanistan
    information fournie par AFP 01.09.2025 13:16 

    Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2.700 ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme a été ... Lire la suite

  • Conséquences d'une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel à Gaza
    Israël continue de bombarder la ville de Gaza, les habitants fuient
    information fournie par Reuters 01.09.2025 13:16 

    Israël continue de pilonner la ville de Gaza et a fait exploser des voitures piégées dans ses environs, tandis que les frappes aériennes israéliennes ont tué lundi au moins 19 personnes, selon les autorités palestiniennes et des résidents. La poursuite de l'offensive ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank