Intertek: réalise l'acquisition d'Envirolab en Australie

(Zonebourse.com) - Intertek annonce l'acquisition d'Envirolab, un fournisseur dans le domaine des tests et analyses environnementaux en Australie.



Les services d'analyse proposés par Envirolab couvrent les sols, l'eau, l'air, les matériaux, les substances biologiques et chimiques, les PFAS et autres contaminants émergents.



L'entreprise emploie plus de 200 professionnels dans cinq laboratoires en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a généré un chiffre d'affaires de 28 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos en juin 2025.



Au cours des trois dernières années, l'entreprise a enregistré une croissance constante à deux chiffres de son chiffre d'affaires, des marges élevées et une solide génération de trésorerie, avec un fort retour sur investissement.



Les tests environnementaux sont actuellement évalué à environ 20 milliards de dollars américains et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6 % entre 2025 et 2033. L'Asie-Pacifique, qui représente environ 15 % de ce marché, est la région qui devrait connaître la croissance la plus rapide avec 7,4 %.



André Lacroix, DG d'Intertek, a déclaré : ' Envirolab apportera à Intertek une activité de laboratoire environnemental de haute qualité en Australie, soutenue par une expertise technique approfondie et un historique éprouvé de croissance et de rentabilité. '





Valeurs associées INTERTEK GROUP 4 665,000 GBX LSE -0,53%