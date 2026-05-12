Intertek ouvre un nouveau laboratoire dans son centre de technologies à Plymouth, Michigan
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:56
Le laboratoire permet les tests et l'inspection des matériaux plastiques, polymériques et composites, desservant un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, les produits du bâtiment, la grande consommation, l'électronique, et bien d'autres.
Intertek Plymouth est un laboratoire ultramoderne de près de 18 000 m2, stratégiquement situé dans le sud-est du Michigan, près de Detroit et au coeur de l'industrie automobile.
Ses capacités de test des matériaux complètent l'offre complète de tests du laboratoire Intertek Grand Rapids, également dans le Michigan. Ils fournissent une solution complète pour tester le verre, le plastique, le métal, les adhésifs, les peintures, les revêtements, les produits pétroliers, les composites, le caoutchouc, les tissus et bien plus encore.
Mike Parker, vice-président - Technologies de transport, a déclaré : " Dans la plupart des secteurs, les clients ont de plus en plus besoin de validation produit et d'analyse des défaillances pour mieux comprendre les forces et faiblesses des performances, réduire les risques et prendre de bonnes décisions de conception. "
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