Intertek met la main sur Aerial PV Inspection en Allemagne
"Le photovoltaïque solaire est la forme d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde, stimulant la demande des grands développeurs et opérateurs pour des solutions d'assurance qualité rapides permettant zéro défaut", met en avant le groupe britannique.
"Grâce à ses technologies révolutionnaires basées sur les drones et à ses logiciels numériques propriétaires, AePVI est bien positionné pour tirer parti de ces puissants moteurs de croissance structurelle, en fournissant une inspection de haute précision", poursuit Intertek.
Grâce à cette acquisition complémentaire, Intertek estime qu'il bénéficiera d'un avantage de rapidité lors de l'inspection de grandes centrales solaires, offrant un service client supérieur, une productivité accrue et une capacité renforcée.
Fondée en 2017, AePVI compte cinq employés et est basée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, desservant un large éventail de développeurs et d'opérateurs solaires de premier plan à travers l'Europe. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.
Valeurs associées
|4 472,000 GBX
|LSE
|+0,95%
