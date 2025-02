Interpublic: bénéfice moins élevé que prévu au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Interpublic a publié mercredi un bénéfice inférieur aux attentes au titre du quatrième trimestre, en dépit d'un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu.



Le groupe publicitaire américain a annoncé ce matin que son bénéfice net avait reculé à 344,5 millions de dollars, soit 92 cents par action, contre 463,2 millions (1,21 dollar par titre) un an plus tôt.



En données ajustées, le bénéfice par action atteint 1,11 dollar, soit quatre cents de moins que le consensus établi à 1,15 dollar.



Le propriétaire, entre autres, de l'agence McCann a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,5% à 2,9 milliards de dollars, largement au-dessus du consensus qui visait 2,5 milliards.



En données organiques, l'activité s'est repliée de 1,8%.



Dans un communiqué, le groupe new-yorkais souligne que la solide moisson de contrats récoltée au cours du quatrième trimestre et au début de l'année devrait lui permettre de générer une croissance organique positive comprise entre 1% et 2% en 2025.



Suite à cette publication, l'action cédait plus de 1% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Le cours de Bourse d'Interpublic a reculé de 3% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de 3% pour l'indice S&P 500.





