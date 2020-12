Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interpol alerte sur l'intérêt du crime organisé pour les vaccins anti-COVID-19 Reuters • 02/12/2020 à 11:08









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Interpol a alerté mercredi sur le risque que le crime organisé s'intéresse de près aux vaccins contre le coronavirus et à la vente de contre-façons. Dans un communiqué, l'agence de coopération policière indique avoir demandé aux 194 pays membres de se préparer à cette menace. "Alors que les gouvernements se préparent à déployer les vaccins, des organisations criminelles projettent d'infiltrer ou de perturber les chaînes d'approvisionnement", indique le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Les réseaux criminels, ajoute-t-il, vont aussi cibler les populations via de faux sites internet et de faux produits pharmaceutiques qui "pourraient constituer un risque significatif pour leur santé, voire pour leur vie". La coordination entre les agences chargées de la sécurité et les autorités de régulation sanitaire sera "vitale", ajoute Interpol. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

