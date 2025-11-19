Santé: un vaste appel à accélérer la lutte contre les aliments ultra-transformés

Une personne fait ses courses dans un supermarché à New York le 13 juillet 2022 ( AFP / ANGELA WEISS )

Les aliments ultra-transformés constituent une réelle menace pour la santé, selon un vaste collectif de chercheurs qui publient ce mercredi une série d'études dans le Lancet, accusant en outre l'industrie agrolimentaire de semer le doute sur le sujet.

Les industriels appliquent "des tactiques dignes de l'industrie du tabac" pour décrédibiliser les recherches sur les aliments ultra-transformés, a estimé, lors d'une conférence de presse organisée par le Lancet, Chris van Tulleken, l'un des principaux auteurs de l'une de ces études, publiées par la grande revue médicale avec l'ambition de dresser un panorama de référence sur le sujet.

Ces trois études s'inscrivent dans un contexte où les inquiétudes sanitaires s'accroissent autour des aliments ultra-transformés, mais où de vives controverses scientifiques demeurent autour de l'ampleur des risques.

Selon certains scientifiques, le terme d'aliments ultra-transformés, qui s'applique en gros à des produits résultant de processus industriels complexes et recombinant des ingrédients variés, recouvre une réalité trop floue, au risque d'un certain alarmisme.

Selon d'autres chercheurs, ces doutes sont illégitimes en l'état des connaissances et sont instrumentalisés par l'industrie agro-alimentaire afin de bloquer toute mesure visant à réduire la consommation d'aliments ultra-transformés.

Les auteurs des études du Lancet s'inscrivent clairement dans ce second camp. Parmi eux figure l'épidémiologiste Carlos Monteiro, créateur d'un système dit Nova pour déterminer si un aliment est ultra-transformé. Cette classification sert largement de référence, mais sa méthodologie ne fait pas l'unanimité.

Les critiques pointent notamment le fait que, selon les définitions de Nova, des produits comme des laits végétaux ou du pain pourraient être classés comme ultra-transformés, alors qu'ils sont largement considérés comme sains.

M. Monteiro est le principal auteur de la première étude du Lancet, qui compile une centaine de travaux scientifiques pour établir l'état des connaissances sur les risques des aliments ultra-transformés. Elle conclut que leur consommation est associée à de multiples pathologies, comme l'obésité et le diabète, ainsi plus largement qu'une mort prématurée.

- Interdire la publicité -

Il existe des "critiques scientifiques valables" de Nova, admettent les auteurs, mais celles-ci sont sans commune mesure avec l'entreprise de déstabilisation menée par l'industrie. Ils appellent à des études plus poussées pour distinguer l'effet de certains processus industriels, comme par exemple ceux qui aromatisent artificiellement les yaourts.

La seconde étude fait le point sur la consommation d'aliments ultra-transformés et conclut qu'elle représente déjà plus de la moitié des calories absorbées dans des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.

La troisième étude se penche sur les stratégies des grands groupes de l'agroalimentaire - les huit principaux étant Nestlé , PepsiCo, Unilver, Coca-Cola, Danone , Fomento, Economico Mexicano, Mondelez et Kraft Heinz -, les accusant d'avoir agressivement promu depuis plusieurs décennies des produits fabriqués à partir d'ingrédients de médiocre qualité.

A l'issue de ce panorama global, les chercheurs concluent tous à l'urgence d'agir contre la consommation d'aliments ultra-transformés, notamment en interdisant les publicités visant les enfants, ou en taxant certains de ces produits. L'argent récupéré pourrait, selon les chercheurs, financer des programmes facilitant l'accès à des produits frais pour les ménages aux plus faibles revenus.

Ce vaste dossier a été plutôt salué par des chercheurs n'y ayant pas participé et gardant des réticences quant à certains points méthodologiques.

"C'est sûr que les auteurs de ces études sont biaisés en faveur de Nova puisqu'ils l'ont créé", a jugé Hilda Mulrooney, nutritionniste à l'université Kingston de Londres, soulignant que l'on ignorait encore largement par quels mécanismes précis les aliments ultra-transformés pourraient nuire à la santé.

Mais "il est largement temps d'agir" face à ces produits, a-t-elle reconnu, citant leur coût élevé "pour les individus, les systèmes de santé et les finances publiques", tout en soulignant que les milieux les plus pauvres sont les plus frappés avec un risque "disproportionné" de maladies chroniques.