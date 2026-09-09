Interparfums voit son bénéfice net reculer de 10% au 1er semestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

Le groupe Interparfums, l'un des leaders des parfums sous licence (Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste...), a publié mercredi un bénéfice net en repli de 10% au premier semestre, mais il table sur une dynamique plus favorable pour le reste de l'année.

Dans un contexte mondial "de tensions géopolitiques et d'incertitudes économiques persistantes", Interparfums a engrangé un bénéfice net de 65,5 millions d'euros de janvier à fin juin, contre 73,1 millions un an plus tôt, précise-t-il dans un communiqué.

Dans son rapport semestriel également publié mercredi, le groupe évoque un ralentissement de la consommation sur plusieurs marchés, mais aussi une base de comparaison élevée au premier semestre 2025.

La marge opérationnelle s'est élevée à 21,1% au premier semestre, contre 23,2% un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, cette marge devrait s'établir à 18%, estime Interparfums.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 414,3 millions d'euros, en baisse de 7,3%.

"Avec un été conforme au budget, le second semestre devrait progressivement retrouver une dynamique plus favorable", a estimé Philippe Benacin, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe table sur "une amélioration graduelle de l'activité" après des exercices marqués par "un environnement moins porteur".

Philippe Benacin a aussi évoqué les "nombreux lancements attendus en 2027 et 2028, qui constitueront des relais importants pour le développement futur" des marques de l'entreprise.

Interparfums a réitéré sa prévision de chiffre d'affaires annuel compris entre 850 et 870 millions d'euros, soit un recul de l'ordre de 3% à taux de change constant par rapport à 2025, "malgré l'impact des conflits, récent au Moyen-Orient et persistant en Europe de l'Est", dit-il.

L'an dernier, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 2% à près de 890 millions d'euros.