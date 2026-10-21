Interparfums vise le haut de son objectif annuel après un T3 en hausse de 4,8%

Interparfums IPAR.PA a annoncé mercredi viser le haut de son objectif annuel de chiffre d'affaires 2026, "autour de 870 millions d'euros", après une croissance de 4,8% de ses ventes au troisième trimestre, portée notamment par les marques Coach et Montblanc.

"Notre activité a retrouvé une dynamique plus favorable au cours de l’été et nous permet de viser désormais le haut de notre objectif annuel de chiffre d’affaires 2026, autour de 870 millions d'euros", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général dans un communiqué.

Fin juillet le fabricant des parfums Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld avait indiqué tabler sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 850 millions et 870 millions d'euros, soit un recul de 3% à taux de change constants par rapport à 2025.

Le groupe a précisé qu'il détaillerait ses perspectives pour 2027 le 19 novembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)