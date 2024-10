Interparfums: ventes en hausse de 20% au 3T dans un marché porteur

( AFP / DENIS CHARLET )

Le groupe Interparfums a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 20% sur un an au troisième trimestre, à 257,6 millions d'euros, "dans un marché mondial de la parfumerie qui reste globalement porteur".

"Un chiffre d'affaires attendu autour de 200-210 millions d'euros sur le quatrième trimestre devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs pour 2024", estime le PDG du groupe Philippe Bénacin, cité dans le communiqué.

"Une marge brute maitrisée et des dépenses marketing et de publicité calibrées par marque et par zone devraient nous permettre d'améliorer notre profitabilité par rapport à nos anticipations de début d'année pour atteindre ainsi une marge opérationnelle autour de 19% sur l'ensemble de l'exercice 2024", précise le directeur général délégué Philippe Santi, également cité dans le communiqué.

Le troisième trimestre a été "porté par la dynamique des parfums Jimmy Choo et Lacoste notamment mais aussi par des commandes de fin d'année anticipée par certains de nos distributeurs", selon M. Bénacin.

Les ventes des parfums Jimmy Choo progressent de 15% à 66,9 millions d'euros grâce au lancement d'une nouvelle ligne en juin et le chiffre d'affaires des parfums Montblanc est en hausse de 9% à 59,6 millions d'euros.

Dernière acquisition du groupe, les ventes de parfums Lacoste lancés en janvier, frôlent les 27 millions d'euros et passent les 63 millions d'euros sur neuf mois.

L'Amérique du nord reste le plus gros marché pour Interparfums puisque le groupe y réalise plus de 105 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre (+9%).

Les ventes en Europe de l'ouest font un bond de 42% à 50,9 millions d'euros "grâce notamment au lancement des lignes Jimmy Choo I want Choo Le parfum et Lacoste orignal", selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires en France progresse de 15% à 12,5 millions d'euros, "performance supérieure aux anticipations", grâce aux marques phares et aux parfums Lacoste.

Les ventes en Asie progressent de 18%, frôlant les 30 millions d'euros avec "une tendance globale (qui) reste positive, notamment en Chine et à Singapour", selon le groupe.