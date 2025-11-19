Interparfums, Sodexo,Viridien... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Amundi annonce ce mercredi avoir acquis 4,64% du capital d'ICG dans le cadre d'une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme annoncé entre les deux entités. Dans le cadre de ce partenariat, Amundi entend acquérir une participation économique totale de 9,9 % dans ICG.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Euronext

Euronext a annoncé le succès d'une émission obligataire senior non garantie d'un montant de 600 millions d'euros et d'une durée de 3 ans, à taux fixe, assortie d'un coupon annuel de 2,625 %.Le carnet d'ordres a atteint un montant de plus de 3 milliards d'euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour des besoins généraux, en ligne à la stratégie d'Euronext, notamment pour refinancer la dette existante.

Grolleau

Grolleau a publié son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, ressortant en hausse de 27,5 %, à 10,6 millions d'euros. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a enregistré, au terme des neuf mois, un chiffre d'affaires pro forma de 14,2 millions d'euros (+12,9% par rapport à la même période l'an dernier).

Interparfums

Interparfums indique dans un communiqué s'attendre à une année 2026 "tournée vers l'avenir" sans pour autant délivrer de prévisions de ventes, citant des "paramètres favorables et défavorables". "La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026. Pour autant, le modèle économique de la société nous permettra de maintenir des niveaux de profitabilité élevée ", précise Philippe Santi, directeur général délégué.

Lhyfe

Lhyfe a dévoilé la signature d'un contrat pluriannuel auprès d'un acteur du secteur de la mobilité lourde hydrogène. Le producteur d'hydrogène vert et renouvelable s'est ainsi engagé à fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène RFNBO (Renewable fuel of non biological origin), le standard le plus exigeant de l'Union européenne. Avec ce volume, les camions de son client pourront parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres, tout en évitant l'émission d'environ 1 700 tonnes de CO2. Le contrat est effectif depuis le 1er novembre.

OPmobility

OPmobility et Yanfeng ont décidé de renforcer leur coentreprise YFPO avec de nouvelles activités. Outre les pièces extérieures de carrosserie (pare-chocs et hayons), cette dernière va également gérer leurs activités respectives d'assemblage de modules et pourra fournir des solutions d'éclairage de signature et de décoration. Cette décision va permettre à YFPO d'accélérer son développement en élargissant son portefeuille de produits.

Sodexo

Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général de Sodexo, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026. Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l'entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Solutions30, via sa filiale Unit-T, a remporté un nouveau contrat auprès de l'opérateur national des infrastructures ferroviaires belges pour moderniser le système de signalisation de la ligne L73 entre Veurne et De Panne, en Flandre.

Stif

Stif, le spécialiste de la protection contre les explosions, a annoncé le renouvellement, pour l'année 2026, d'un volume d'affaires à hauteur de 25 millions d'euros avec son client historique Tesla. STIF sera chargé de la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine. Le volume d'affaires se réparti entre un montant de 20 millions d'euros de commandes pour le pays de l'Oncle Sam et 5 millions d'euros pour l'Empire du Milieu.

Vinci

En octobre, le trafic de Vinci Autoroutes affiche une hausse de 1,9 % tiré par les véhicules légers. Depuis le début de l'année, la hausse s'affiche à 1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds. S'agissant de Vinci Airports, le trafic progresse de près de 4 % sur la période, dans la continuité de la tendance affichée au troisième trimestre 2025.

Viridien

Le conseil d'administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d'exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l'issue de son mandat d'administrateur, soit lors de l'assemblée générale de 2026. nseil a également approuvé à l'unanimité la nomination de Henning Berg au poste de directeur général du groupe à compter du 3 juin 2026.