 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 934,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Interparfums, Sodexo,Viridien... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 19/11/2025 à 09:03

(AOF) - Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Amundi annonce ce mercredi avoir acquis 4,64% du capital d'ICG dans le cadre d'une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme annoncé entre les deux entités. Dans le cadre de ce partenariat, Amundi entend acquérir une participation économique totale de 9,9 % dans ICG.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Euronext

Euronext a annoncé le succès d'une émission obligataire senior non garantie d'un montant de 600 millions d'euros et d'une durée de 3 ans, à taux fixe, assortie d'un coupon annuel de 2,625 %.Le carnet d'ordres a atteint un montant de plus de 3 milliards d'euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour des besoins généraux, en ligne à la stratégie d'Euronext, notamment pour refinancer la dette existante.

Grolleau

Grolleau a publié son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, ressortant en hausse de 27,5 %, à 10,6 millions d'euros. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a enregistré, au terme des neuf mois, un chiffre d'affaires pro forma de 14,2 millions d'euros (+12,9% par rapport à la même période l'an dernier).

Interparfums

Interparfums indique dans un communiqué s'attendre à une année 2026 "tournée vers l'avenir" sans pour autant délivrer de prévisions de ventes, citant des "paramètres favorables et défavorables". "La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026. Pour autant, le modèle économique de la société nous permettra de maintenir des niveaux de profitabilité élevée ", précise Philippe Santi, directeur général délégué.

Lhyfe

Lhyfe a dévoilé la signature d'un contrat pluriannuel auprès d'un acteur du secteur de la mobilité lourde hydrogène. Le producteur d'hydrogène vert et renouvelable s'est ainsi engagé à fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène RFNBO (Renewable fuel of non biological origin), le standard le plus exigeant de l'Union européenne. Avec ce volume, les camions de son client pourront parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres, tout en évitant l'émission d'environ 1 700 tonnes de CO2. Le contrat est effectif depuis le 1er novembre.

OPmobility

OPmobility et Yanfeng ont décidé de renforcer leur coentreprise YFPO avec de nouvelles activités. Outre les pièces extérieures de carrosserie (pare-chocs et hayons), cette dernière va également gérer leurs activités respectives d'assemblage de modules et pourra fournir des solutions d'éclairage de signature et de décoration. Cette décision va permettre à YFPO d'accélérer son développement en élargissant son portefeuille de produits.

Sodexo

Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général de Sodexo, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026. Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l'entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Solutions30, via sa filiale Unit-T, a remporté un nouveau contrat auprès de l'opérateur national des infrastructures ferroviaires belges pour moderniser le système de signalisation de la ligne L73 entre Veurne et De Panne, en Flandre.

Stif

Stif, le spécialiste de la protection contre les explosions, a annoncé le renouvellement, pour l'année 2026, d'un volume d'affaires à hauteur de 25 millions d'euros avec son client historique Tesla. STIF sera chargé de la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine. Le volume d'affaires se réparti entre un montant de 20 millions d'euros de commandes pour le pays de l'Oncle Sam et 5 millions d'euros pour l'Empire du Milieu.

Vinci

En octobre, le trafic de Vinci Autoroutes affiche une hausse de 1,9 % tiré par les véhicules légers. Depuis le début de l'année, la hausse s'affiche à 1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds. S'agissant de Vinci Airports, le trafic progresse de près de 4 % sur la période, dans la continuité de la tendance affichée au troisième trimestre 2025.

Viridien

Le conseil d'administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d'exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l'issue de son mandat d'administrateur, soit lors de l'assemblée générale de 2026. nseil a également approuvé à l'unanimité la nomination de Henning Berg au poste de directeur général du groupe à compter du 3 juin 2026.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,4000 EUR Euronext Paris +5,59%
ELIOR GROUP
2,6540 EUR Euronext Paris -0,30%
EURONEXT
127,8000 EUR Euronext Paris +0,16%
GROLLEAU
3,1000 EUR Euronext Paris +9,93%
INTERPARFUMS
24,2000 EUR Euronext Paris -9,16%
LHYFE
2,9600 EUR Euronext Paris +0,51%
OPMOBILITY
13,8800 EUR Euronext Paris -0,29%
SODEXO
46,4800 EUR Euronext Paris +1,18%
SOITEC
34,6100 EUR Euronext Paris -0,57%
SOLUTIONS 30
0,9265 EUR Euronext Paris +0,22%
STIF
58,6000 EUR Euronext Paris +0,86%
VINCI
115,6500 EUR Euronext Paris -0,90%
VIRIDIEN
112,2000 EUR Euronext Paris -1,75%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 09:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris
    Interparfums révise son objectif de CA 2025, prudent sur 2026
    information fournie par Reuters 19.11.2025 10:15 

    Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait

  • En France, 64 % des cadres sont favorables à la transparence selon l'Apec. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Transparence salariale : seules 26% des entreprises ont anticipé la directive européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 10:13 

    Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ... Lire la suite

  • Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Assassinat de Mehdi Kessaci: "Une lutte à mort est engagée", prévient son frère Amine
    information fournie par AFP 19.11.2025 10:10 

    "Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris en légère baisse, avant Nvidia
    information fournie par AFP 19.11.2025 09:55 

    La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 9H30 (heure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank