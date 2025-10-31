 Aller au contenu principal
Interparfums SA veut absorber Interparfums Holding SAS
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 18:13

Interparfums SA IPAR.PA :

* PROJET DE SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE DE CONTRÔLE

* INTERPARFUMS SA SE PROPOSE D’ABSORBER LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE INTERPARFUMS HOLDING SAS EN DÉCEMBRE

* EN RÉMUNÉRATION ET REPRÉSENTATION DE L’ACTIF NET D'INTERPARFUMS HOLDING SAS, TRANSFÉRÉ AU TITRE DE LA FUSION, IL SERA CRÉÉ 60.632.062 ACTIONS NOUVELLES ENTIÈREMENT LIBÉRÉES PAR INTERPARFUMS SA

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur IPAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

