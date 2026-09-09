Interparfums retrouve les faveurs du marché

Le titre grimpe de 3% mercredi et prend la tête du SBF 120, porté par des résultats semestriels meilleurs que prévu. Le fabricant de parfums sous licence a notamment dépassé ses objectifs de rentabilité, de quoi rassurer les analystes sur ses perspectives. Oddo BHF reste à "surperformance" sur le titre.

Le groupe français a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier semestre. Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net s'est établi à 65,5 millions d'euros, en baisse de 10% sur un an, tandis que le résultat opérationnel a reculé de 16%, à 87,3 millions d'euros.

La marge opérationnelle ressort ainsi à 21,1%, contre 23,2% un an plus tôt, mais dépasse la fourchette de 19% à 20% sur laquelle tablait le groupe sur la période. Interparfums explique notamment cette bonne surprise par le remboursement, non anticipé, de droits de douane américains acquittés entre avril 2025 et février 2026.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel de 79,7 millions d'euros et un bénéfice net de 58,5 millions.

Le chiffre d'affaires semestriel, déjà publié, a pour sa part reculé de 7% sur un an, à 414,3 millions d'euros.

Oddo BHF, qui maintient sa recommandation "surperformance", relève plusieurs éléments encourageants dans cette publication. Le bureau d'études souligne notamment la progression de la marge brute, qui atteint 67,3%, contre 65,5% au premier semestre 2025.

Outre le remboursement des droits de douane américains, cette amélioration traduit, selon l'intermédiaire financier, une bonne maîtrise du mix produits et des coûts, malgré un effet de change défavorable. Hors impact favorable des droits de douane, Oddo BHF estime que la marge brute aurait tout de même progressé d'environ 80 points de base sur un an.

Cette performance intervient alors qu'Interparfums a maintenu des dépenses marketing élevées, à environ 20% du chiffre d'affaires, afin

notamment de préparer ses futurs lancements.

Pour l'ensemble de 2026, le groupe continue de viser un chiffre d'affaires compris entre 850 et 870 millions d'euros et table sur une marge opérationnelle autour de 18%.

Prochain Capital Markets Day fixé en novembre

Pour Oddo BHF, le niveau de rentabilité atteint au premier semestre apporte ainsi une certaine visibilité pour la suite de l'exercice. Le bureau d'études estime que "le point bas est passé" et anticipe une amélioration de la dynamique au second semestre.

Autre point favorable, Interparfums a sensiblement réduit ses stocks de composants et de produits finis par rapport au premier semestre 2025, grâce à une gestion plus sélective de ses achats.

La solide génération de trésorerie qui en découle a permis au groupe de ramener sa dette nette à seulement 3,2 millions d'euros, contre 74,4 millions à fin juin 2025, selon Oddo BHF.

Après deux années de sous-performance du titre, le bureau d'études estime que l'approche de 2027 devrait progressivement redonner de l'élan à Interparfums. Le prochain Capital Markets Day, prévu en novembre, sera notamment scruté pour obtenir davantage de visibilité sur les perspectives 2027 et 2028.

Enfin, Oddo BHF voit dans le rachat de plus de 37 millions d'euros d'actions par la maison mère Interparfums Inc. un signal de confiance dans les perspectives du groupe, sans y déceler à ce stade de dimension spéculative. Le récent renforcement de la société américaine au capital d'Interparfums SA a en effet relancé le scénario d'un rapprochement progressif entre les deux entités cotées en Bourse.