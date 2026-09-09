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Interparfums : résultat opérationnel -16% au S1, anticipe une dynamique "plus favorable" au S2
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 07:15
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Des flacons de parfum Rochas sont exposés dans les locaux du créateur de parfums Interparfums, à Paris

Des flacons de parfum Rochas sont exposés dans les locaux du créateur de parfums Interparfums, à Paris

Interparfums ‌a fait état mercredi d'une ​baisse de 16% du résultat opérationnel au premier semestre, tout en ​déclarant s'attendre à retrouver une dynamique ​plus favorable.

Le propriétaire ⁠des marques de parfum Jimmy ‌Choo, Montblanc, Rochas et Lacoste a enregistré 87,3 millions ​d'euros ‌de résultat opérationnel au premier ⁠semestre, contre 103,8 millions d'euros un an plus tôt.

"Avec un ⁠été conforme ‌au budget, le second semestre ⁠devrait progressivement retrouver une ‌dynamique plus favorable", a ⁠déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, ⁠dans un ‌communiqué.

Pour l'exercice fiscal en cours, ​le groupe ‌avait annoncé fin juillet tabler sur un chiffre ​d'affaires compris entre 850 millions et 870 millions ⁠d'euros, soit un recul de 3% à taux de change constant par rapport à l'année 2025.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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