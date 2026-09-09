Interparfums : résultat opérationnel -16% au S1, anticipe une dynamique "plus favorable" au S2

Des flacons de parfum Rochas sont exposés dans les locaux du créateur de parfums Interparfums, à Paris
Interparfums a fait état mercredi d'une baisse de 16% du résultat opérationnel au premier semestre, tout en déclarant s'attendre à retrouver une dynamique plus favorable.
Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Rochas et Lacoste a enregistré 87,3 millions d'euros de résultat opérationnel au premier semestre, contre 103,8 millions d'euros un an plus tôt.
"Avec un été conforme au budget, le second semestre devrait progressivement retrouver une dynamique plus favorable", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, dans un communiqué.
Pour l'exercice fiscal en cours, le groupe avait annoncé fin juillet tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 850 millions et 870 millions d'euros, soit un recul de 3% à taux de change constant par rapport à l'année 2025.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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