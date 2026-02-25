Interparfums : résultat net -3% en 2025, visibilité réduite sur 2026

Interparfums IPAR.PA a annoncé mercredi une baisse de 3% de son résultat net part du groupe en 2025, qui est ressorti légèrement en-deçà des attentes, et a averti que la visibilité restait limitée pour 2026.

Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a enregistré un résultat net part du groupe en 2025 de 126,6 millions d'euros, contre 128,3 millions d'euros attendus dans un consensus fourni par le groupe.

"La conjoncture actuelle limite toujours notre visibilité pour 2026 mais n'entame en rien notre confiance pour les exercices suivants ", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)