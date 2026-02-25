 Aller au contenu principal
Interparfums : résultat net -3% en 2025, visibilité réduite sur 2026
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 07:22

Interparfums IPAR.PA a annoncé mercredi une baisse de 3% de son résultat net part du groupe en 2025, qui est ressorti légèrement en-deçà des attentes, et a averti que la visibilité restait limitée pour 2026.

Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a enregistré un résultat net part du groupe en 2025 de 126,6 millions d'euros, contre 128,3 millions d'euros attendus dans un consensus fourni par le groupe.

"La conjoncture actuelle limite toujours notre visibilité pour 2026 mais n'entame en rien notre confiance pour les exercices suivants ", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

INTERPARFUMS
25,060 EUR Euronext Paris +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

