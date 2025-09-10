Interparfums : Oddo BHF abaisse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 10:04
Le bureau d'études précise que son objectif de cours intègre une décote de 10%, expliquant que 'les thématiques parfums/luxe/conso/dollar restent encore marquées par l'attentisme' et 'n'identifiant pas encore de catalyseur pour que la situation ne s'inverse'.
Oddo BHF a ajusté ses projections de chiffre d'affaires 2025 (environ -1,8%), tenant compte des dernières indications du management, et pense que le résultat opérationnel courant 2025 doit pouvoir atteindre 185 millions d'euros (contre un consensus d'environ 175 MEUR).
Valeurs associées
|29,6800 EUR
|Euronext Paris
|-2,05%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 10:04:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N augmentent ... Lire la suite
-
Alstom grimpe mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la veille une nouvelle commande de voitures et locomotives aux Etats-Unis pour une valeur totale d'environ 1,1 milliard d'euros, ce qui, selon les analystes, constitue un bon signe pour son deuxième ... Lire la suite
-
AB Foods anticipe une baisse des ventes sous-jacentes de Primark au S2 avec le ralentissement en Europe
Associated British Foods (AB Foods) a déclaré mercredi que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a ouvert en hausse mercredi, à l'unisson des autres places financières, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché soutenu par la perspective de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 09h50, l'indice vedette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer