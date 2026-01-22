Interparfums, Michelin, Société Générale, Ubisoft,... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science a annoncé l'obtention d'un brevet au Japon pour l'utilisation du Masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques (SEP) jusqu'en 2041. Il s'agit du premier pays à octroyer un brevet pour la SEP.

Biomérieux

bioMérieux a annoncé l'acquisition d'Accellix, une société américaine qui a développé des solutions rapides et automatisées de cytométrie en flux (une technique qui permet d'analyser les caractéristiques physiques et chimiques de cellules individuelles pendant qu'elles défilent à très grande vitesse dans un flux liquide). Ces analyses sont destinées au contrôle qualité des thérapies cellulaires et géniques.

Bouygues / Orange

Le paysage français des télécoms n'a sans doute jamais été plus proche de passer de quatre à trois acteurs. Le trio Bouygues Telecom, Free et Orange confirme "l'existence de discussions avec le Groupe Altice" en vue de l'acquisition d'une grande partie de ses activités de télécommunications. Bouygues Telecom, Free et Orange, regroupés en consortium, ont confirmé que des travaux de due diligences ont été engagés depuis le début janvier 2026. "Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font l'objet d'aucun accord à date", prennent-ils soin de préciser. Selon la formule consacrée, il n'y a aucune certitude que ce processus aboutisse.

Getlink

Getlink dévoile un chiffre d'affaires stable (-1%) à un peu plus de 1,59 milliard d'euros en 2025, soutenu par la hausse des chiffres d'affaires d'Eurotunnel et d'Europorte dans un contexte de normalisation attendue de la contribution d'Eleclink. Eurotunnel, qui opère le tunnel sous la Manche, a réalisé un CA en hausse de 4% à 1,20 MdEUR, dont des progressions de 2% pour les navettes et de 4% pour le réseau ferroviaire, tandis qu'Europorte a vu son CA croître de 2% à 172 MEUR.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du quatrième trimestre 2025, une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers.

Interparfums

Interparfums affiche, "compte tenu d'une fin d'année légèrement meilleure que prévue", un chiffre d'affaires à devises constantes de l'exercice 2025 de 918 millions d'euros, traduisant une croissance organique de 4,3% par rapport à 2024. La faiblesse du dollar a pesé sur le CA à devises courantes, en progression de 2,1% à un peu moins de 900 MEUR, une croissance qui néanmoins "reflète la solidité des marques phares du groupe dans un environnement toujours aussi complexe".

Ipsen

Le laboratoire français a obtenu gain de cause devant la Chambre de commerce internationale (CCI), mettant fin à un litige majeur avec Galderma et sécurisant ainsi son portefeuille de R&D.

Ipsos

En amont de sa journée investisseurs, Ipsos fait part d'un nouveau plan stratégique "dont l'objectif est de retrouver un rythme de croissance soutenu", porté par le directeur général Jean Laurent Poitou et approuvé par son conseil d'administration. Ipsos investira sur les 5 prochaines années plus d'un milliard d'euros dans des opérations de transformation, majoritairement à travers des acquisitions et des investissements stratégiques, un plan financé principalement par le free cash-flow. Selon le groupe, son taux de croissance organique annuel devrait atteindre 5% ou plus dès 2028 et s'accompagner d'une amélioration de la marge opérationnelle qui cette même année devrait se situer à un niveau record de 13,5%.

Michelin

Les chiffres financiers préliminaires du Bibendum pour 2025 laissent apparaître un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la fourchette (entre 1,5 et 1,8 MdEUR) indiquée le 13 octobre 2025. S'agissant du résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants, le groupe confirme la fourchette communiquée le 13 octobre 2025, soit entre 2,6 et 3 MdEUR. Les résultats annuels 2025 audités seront publiés comme prévu le 11 février 2026, après la clôture de la bourse.

Société Générale

Société Générale annonce avoir déposé, auprès des instances représentatives du personnel, un projet de simplification organisationnelle en France, "en ligne avec sa feuille de route stratégique et son ambition de performance durable". Ce projet d'évolutions en France concerne plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l'organisation régionale de la banque de détail (le réseau d'agences n'est pas concerné), en vue de simplifier les modes de fonctionnement. En s'appuyant sur les départs naturels et un dispositif social inédit qui investit dans la mobilité interne et le développement des compétences des collaborateurs, le groupe bancaire serait amené à réduire de 1 800 le nombre net de postes.

Thales

La filiale spatiale de Thales et Leonardo franchit une étape cruciale dans le renseignement spatial avec l'obtention d'un contrat stratégique pour le développement d'une capacité nationale d'imagerie radar souveraine.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille afin de retrouver un leadership créatif, gagner en agilité et renouer avec une croissance durable, tout en visant une génération de trésorerie plus robuste. Cette transformation s'articule autour de trois piliers : la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille adossé à une feuille de route sur trois ans largement remaniée, et un ajustement de la taille de l'organisation. Pour 2025-26, l'éditeur vise désormais des net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui implique une baisse d'environ 330 millions d'euros de la marge brute par rapport aux objectifs précédents, en raison notamment d'ajustements du pipeline de sorties sur le trimestre en cours et du report de certaines discussions de partenariats.