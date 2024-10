Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: hausse de 20% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 07:22









(CercleFinance.com) - Interparfums affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 de 257,6 millions d'euros, en hausse de 20% (+20,2% à devises constantes) par rapport à la même période en 2023, 'reflet d'une dynamique toujours soutenue sur les marques phares du groupe'.



'Dans un marché mondial de la parfumerie qui reste globalement porteur, cette croissance résulte notamment des solides performances des parfums Jimmy Choo, Montblanc et Coach, et du succès croissant des parfums Lacoste', explique-t-il.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2024, son chiffre d'affaires atteint ainsi 680,2 millions d'euros, en croissance de 11,4% (+11,5% à devises constantes) par rapport à la période correspondante de 2023.



Estimant qu'un chiffre d'affaires autour de 200-210 millions d'euros sur le dernier trimestre 2024 devrait lui permettre d'atteindre ses objectifs annuels, Interparfums vise une marge opérationnelle autour de 19% sur l'ensemble de l'exercice en cours.





