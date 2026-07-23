 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interparfums fait moins bien que prévu au 1er semestre et décroche en Bourse
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 11:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Interparfums dévisse ce jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en net repli et inférieur aux attentes des analystes dans un contexte général toujours qualifié de "peu porteur".

Le concepteur de parfums sous licence a fait moins bien qu'attendu sur les six premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires ressorti en baisse de 7,3% à 414,3 millions d'euros, alors que les équipes d'Oddo BHF anticipaient par exemple 421,7 MEUR. A devises constants, l'activité recule de 3,7%.

Les ventes de Coach, la première marque de son portefeuille, ont progressé de 3% à 109,7 MEUR, suivies de celles de Jimmy Choo, qui se sont accrues de 1% à 104,9 MEUR.

Mais toutes les autres franchises, qu'il s'agisse de Montblanc, Lacoste, Lanvin ou Rochas, ont reculé.

Dans un communiqué, le groupe parisien explique rencontrer des difficultés persistantes en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, où l'activité continue de souffrir de l'attentisme des consommateurs.

Au total, son chiffre d'affaires en Europe a chuté de 7% à 70,1 MEUR sur le semestre.

Des prévisions prudentes, en attendant 2027

En attendant un exercice 2027 qui s'annonce plus dynamique avec le lancement de la gamme Longchamp, Interparfums dit anticiper pour cette année un chiffre d'affaires compris entre 850 et 870 MEUR, soit un recul modéré de l'ordre de 3% à taux de change constant par rapport à l'année 2025.

"Dans ce contexte, la trajectoire n'est pas mauvaise, mais notre estimation 2026 de 890 MEUR apparaît un peu haute", jugent les analystes d'Oddo, qui maintiennent leur opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours de 27 EUR.

Chez TPICAP Midcap, on évoque un premier semestre certes "décevant" tout en soulignant que la marge résiste "remarquablement", le management confirmant une marge opérationnelle élevée au 1er semestre 2026, comprise entre 19% et 20%, une prévision que la société de Bourse considère comme une "nouvelle preuve de l'agilité du modèle" de la société.

La banque d'investissement maintient sa recommandation "conserver" dans un exercice de transition mais ramène sa cible à 27 EUR contre 29,5 EUR suite à l'ajustement de ses estimations.

En Bourse, la valeur, qui accuse un repli de 1% depuis le début de l'année, lâche 8,8% à 23,8 EUR vers 11h10.

A ce niveau de cours, la capitalisation boursière d'Interparfums atteint 2,09 MdsEUR et ses multiples de valorisation s'élèvent à 18,5 fois les résultats estimés pour 2027, bien en dessous de ceux de comparables comme L'Oréal (26,1x), en ligne avec Coty (18,9x) mais supérieurs à Puig (14,2x).

Valeurs associées

INTERPARFUMS
23,500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank