Interparfums: croissance de plus de 10% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Interparfums revendique un chiffre d'affaires de 235,5 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de 10,7% dont 8,8% à devises constantes 'en dépit d'un contexte géopolitique instable et d'un environnement de marché incertain'.



En réaction aux décisions prises par l'administration américaine sur les droits de douane, la société a pris certaines dispositions, notamment d'augmenter ses prix publics de l'ordre de 6 à 7% à effet au 1er août 2025.



'La souplesse de notre modèle, la qualité de notre portefeuille, ainsi que la perspective de nouveaux contrats de licence, nous rendent sereins sur la poursuite de la croissance de nos ventes et de nos résultats', affirme son PDG Philippe Benacin.





Valeurs associées INTERPARFUMS 36,7800 EUR Euronext Paris +0,91%