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Interparfums : CA en baisse de 8,5% au T1, le Moyen-Orient pèse sur l'activité
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:13

Interparfums IPAR.PA a fait état mercredi d'une baisse de 8,5% de son chiffre d'affaires à devises courantes au premier trimestre, pénalisé par un effet de change défavorable et un contexte de perturbations géopolitiques.

Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a enregistré un chiffre d'affaires à devises courantes de 215,5 millions d'euros, après 235,5 millions d'euros l'année dernière.

"Grâce à un début d'année particulièrement dynamique sur la zone Amérique, nous réalisons une performance correcte au premier trimestre 2026, eu égard à un environnement géopolitique et macro-économique particulièrement dégradé ", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, dans un communiqué.

"La récente intensification des conflits dans la zone Moyen-Orient continue de peser sur l'activité du premier trimestre", a souligné dans le communiqué Interparfums, qui avait déjà averti en février que la visibilité restait limitée pour 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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