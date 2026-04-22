Interparfums-CA en baisse de 8,5% au T1, le Moyen-Orient pèse sur l'activité

Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris

Interparfums a ‌fait état mercredi d'une baisse de ​8,5% de son chiffre d'affaires à devises courantes au premier trimestre, pénalisé par ​un effet de change défavorable et un ​contexte de perturbations géopolitiques.

Sur ⁠les trois premiers mois de l'année, ‌le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et ​Karl ‌Lagerfeld a enregistré un chiffre ⁠d'affaires à devises courantes de 215,5 millions d’euros, après 235,5 millions d'euros l'année ⁠dernière.

"Grâce à ‌un début d’année particulièrement dynamique ⁠sur la zone Amérique, nous réalisons ‌une performance correcte au ⁠premier trimestre 2026, eu égard à ⁠un environnement ‌géopolitique et macro-économique particulièrement dégradé ", a déclaré ​Philippe Benacin, ‌président-directeur général, dans un communiqué.

"La récente intensification des conflits dans ​la zone Moyen-Orient continue de peser sur l'activité du ⁠premier trimestre", a souligné dans le communiqué Interparfums, qui avait déjà averti en février que la visibilité restait limitée pour 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)