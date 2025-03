Interparfums: acquisition des droits sur la marque Goutal information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce l'acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Maison Goutal -connue pour des lignes comme L'Eau d'Hadrien et Petite Chérie- détenus par Amorepacific Europe dans le monde, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Amorepacific Europe continuera d'exploiter la marque Goutal dans le cadre d'un accord de licence pour une durée déterminée. Interparfums développera la marque à partir de 2026 en collaboration avec son licencié.



Créée par Annick Goutal en 1981, la marque éponyme s'est positionnée dès l'origine sur le segment de la haute parfumerie. Le chiffre d'affaires annuel des parfums Goutal a atteint environ 10 à 12 millions d'euros dans le passé.





Valeurs associées INTERPARFUMS 41,6000 EUR Euronext Paris -0,48%