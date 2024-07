Ariane 6, Space X et les autres : zoom sur le match des poids-lourds de l'espace

Le premier vol d'Ariane 6 doit permettre à l'Europe spatiale d'émerger d'une crise majeure, mais face au boom de l'économie de l'espace et à la concurrence internationale, les Européens sont poussés à revoir leur modèle pour éviter le déclassement.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Ariane 6 arrive sur un marché des lanceurs spatiaux moyens et lourds en pleine transition, marqué par la domination de SpaceX et la volonté des Etats de garantir leur propre accès à l'espace.

Ces fusées sont suffisamment puissantes pour placer sur orbite des satellites géostationnaires à 36.000 kilomètres d'altitude, tout en étant capables d'envoyer des charges plus importantes sur les orbites basses, à quelques centaines de kilomètres, notamment les constellations qui représenteront 85% des satellites à lancer d'ici 2032, selon le cabinet spécialisé Euroconsult.

Voici un aperçu des lanceurs lourds principaux concurrents de la fusée dans laquelle les Européens placent leurs espoirs.

Ariane 6

Le lanceur européen remplace Ariane 5, qui a effectué l'an passé le dernier de ses 117 lancements en 28 ans.

La fusée est déclinée en deux versions, selon qu'elle emporte deux ou quatre propulseurs d'appoint (boosters). Ariane 62, à deux boosters, peut emporter 4,5 tonnes vers l'orbite géostationnaire (GTO) et 10,3 tonnes en orbite basse (LEO), soit un peu plus que le lanceur russe Soyouz.

Ariane 64, pourra de son côté mettre 11,5 tonnes sur une orbite géostationnaire et 21,6 tonnes en orbite basse. La limite des 20 tonnes en LEO marque la distinction entre lanceur moyen et lourd, selon la classification de la Nasa.

Fiche présentant le lanceur européen Ariane 6 ( AFP / Gal ROMA )

Elle pourra déployer des constellations de satellites sur différentes orbites grâce à son moteur Vinci rallumable mais son étage principal ne sera pas réutilisable, contrairement à celui du Falcon 9.

Falcon 9

L'épouvantail du secteur spatial a été tiré à 350 reprises depuis son premier vol en 2010, dont 91 l'année passée, aux deux tiers pour lancer la propre constellation de SpaceX, Starlink.

Falcon 9 est aussi utilisée pour le compte du gouvernement américain et de la Nasa, à un prix élevé qui lui permet d'offrir de plus bas prix pour ses autres clients commerciaux, selon son concurrent Arianespace.

La fusée peut emporter 8,3 tonnes sur une orbite de transfert géostationnaire et 22,8 tonnes en orbite basse.

Graphique montrant les lancements orbitaux des fusées Ariane de l'Agence spatiale européenne et de la société française Arianespace par rapport aux fusées Falcon de la société américaine SpaceX ( AFP / Julia Han JANICKI )

SpaceX a également développé le Falcon Heavy, capable de placer près de 27 tonnes en GTO et 64 tonnes en orbite basse, et met au point Starship, qui pourra emporter jusqu'à 250 tonnes dans une version non réutilisable, promet SpaceX.

New Glenn, futur mastodonte ?

Après des années de retard, le premier vol de la fusée réutilisable de Blue Origin est prévu pour septembre 2024, selon la Nasa qui en sera le client inaugural.

Avec ses 98 mètres, contre 62 pour Ariane 6, New Glenn pourra pouvoir emporter jusqu'à 45 tonnes en orbite basse et 13 tonnes en GTO.

L'entreprise fondée par Jeff Bezos reste très discrète sur son carnet de commandes mais de nombreux vols seront destinés à la mise en orbite de la constellation d'Amazon, Kuiper.

Vulcan Centaur

United Launch Alliance (ULA), coentreprise réunissant Boeing et Lockheed Martin, a effectué en janvier le lancement inaugural de la fusée qui doit remplacer ses lanceurs Atlas V et Delta IV, fusées privilégiées par les autorités américaines pour les lancements institutionnels.

Le lanceur dont les moteurs seront réutilisables pourra compter jusqu'à 6 boosters selon les configurations et mettre jusqu'à 27,2 tonnes en orbite basse et 15,3 tonnes en GTO.

H3, la nouvelle fusée japonaise

Comme Ariane 6, le développement de la fusée japonaise H3 a débuté en 2014. Le lanceur, qui compte jusqu'à quatre boosters et a une capacité de 6,5 tonnes en GTO, a effectué son premier vol en février.

Angara-A5

La fusée russe qui doit succéder au vieillissant lanceur Proton a connu des retards de mise au point et n'a effectué en avril que son 4e tir depuis le premier en 2014. La fusée peut placer en orbite 24,5 tonnes en LEO et 5,4 tonnes en GTO.

Longue Marche 5

Longue Marche 5 est la version lourde de la famille de fusées chinoises. Elle a été tirée à 12 reprises depuis 2016. Elle a une capacité de 25 tonnes en orbite basse et 14 tonnes en orbite de transfert géostationnaire.