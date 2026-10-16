International Seaways en hausse après la publication d'un chiffre d'affaires préliminaire du troisième trimestre supérieur aux estimations

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16 octobre - ** La compagnie américaine de transport maritime de pétroliers International Seaways INSW.K affiche une hausse de 2,9 % à 116,4 $ en pré-ouverture

** annonce un chiffre d'affaires préliminaire pour le troisième trimestre compris entre 480 et 490 millions de dollars, supérieur aux estimations consensuelles des analystes qui s'élevaient à 315,75 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** INSW annonce un résultat net préliminaire pour le troisième trimestre compris entre 340 et 350 millions de dollars, contre des estimations de 174,5 millions de dollars

**La société indique que les résultats du troisième trimestre s’expliquent principalement par des conditions de marché favorables

** La publication complète des résultats est prévue le 5 novembre

** La société annonce également l'acquisition de Bruton

BRUT.OL dans le cadre d'une opération valorisant la compagnie maritime à environ 370 millions de dollars; l'action Bruton a clôturé en baisse de 5 %

** 7 des 8 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et 1 « conserver »; objectif de cours médian de 128 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre INSW avait plus que doublé depuis le début de l’année