International Paper vend son unité de fibres de cellulose pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de détails aux paragraphes 2, 5 et 6, et de contexte au paragraphe 3)

International Paper IP.N a déclaré jeudi qu'il allait vendre son activité mondiale de fibres de cellulose à la société de capital-investissement American Industrial Partners pour 1,5 milliard de dollars.

L'opération, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2025, s'inscrit dans le cadre desa stratégie visant à se concentrer sur des solutions d'emballage durables.

La cession intervient quelques mois après l' acquisition par la société de son rival britannique DS Smith SMDS.L pour un montant de 7,2 milliards de dollars .

Les actions d'International Paper ont augmenté d'environ 1 % dans les premiers échanges.

Par ailleurs, le fabricant de produits d'emballage a annoncé un investissement de 250 millions de dollars pour équiper son usine de Riverdale à Selma, en Alabama, afin de produire du carton d'emballage. Les changements devraient avoir un impact sur environ 1 100 postes horaires et salariés.

L'entreprise a également annoncé la fermeture définitive de ses usines de Savannah et de Riceboro, en Géorgie.

