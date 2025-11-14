International Paper ferme deux usines d'emballage aux États-Unis en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

International Paper IP.N a annoncé vendredi la fermeture de deux usines d'emballage aux États-Unis d'ici janvier, afin de réduire les coûts et de consolider les opérations dans un contexte de faible demande.

Les fermetures concerneront les usines de Compton, en Californie, et de Louisville, dans le Kentucky, et toucheront 218 employés. International Paper a déclaré que la production serait transférée sur des sites voisins.

"L'entreprise s'efforcera de minimiser l'impact sur les employés en recourant à l'attrition, aux départs à la retraite et aux postes actuellement vacants dans d'autres sites d'International Paper", a déclaré Tom Hamic, vice-président exécutif et président de North American Packaging Solutions.

La société, qui a acquis la société britannique DS Smith au début de l'année, a remodelé son portefeuille. En août, elle a vendu son unité mondiale de fibres de cellulose à American Industrial Partners pour 1,5 milliard de dollars afin de se concentrer sur les emballages durables.

International Paper, la plus grande entreprise d'emballage au monde en termes de chiffre d'affaires, a affiché une perte trimestrielle en octobre après avoir enregistré une dépréciation d'un milliard de dollars liée à la vente de l'unité de fibres.

Elle a également fermé des usines sous-performantes au Royaume-Uni et en Europe et a augmenté ses prix alors que le secteur est aux prises avec une demande faible et des coûts plus élevés, y compris les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.