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International Paper en hausse après l'annonce selon laquelle des sociétés de capital-investissement envisageraient de faire des offres pour ses activités européennes
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action d'International Paper IP.N affiche une hausse d'environ 5%, à 33,33 dollars

** Selon le Financial Times, les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient actuellement des offres de plusieurs milliards de dollars pour l'activité d'emballage européenne d'International Paper.

** La société avait annoncé en janvier son intention de scinder en deux sociétés cotées en bourse en cédant son activité européenne d’emballage, dans le but de rationaliser ses opérations et de stimuler la productivité en Amérique du Nord

** En 2024, IP a finalisé le rachat de son concurrent londonien DS Smith pour 7,2 milliards de dollars

** En juin, la société a annoncé un chiffre d’affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street et a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices annuels

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 19% depuis le début de l’année

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