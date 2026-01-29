 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

International Paper en hausse après l'annonce d'une scission
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société d'emballage International Paper IP.N augmentent de près de 3 % à 42,73 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce son intention de scinder en deux sociétés cotées en bourse en se séparant de ses activités d'emballage en Europe

** La séparation devrait être achevée dans les 12 à 15 mois

** Les ventes trimestrielles de 6 milliards de dollars de la société ont dépassé les estimations - données compilées par LSEG

** En 2025, IP a baissé d'environ 26%

Valeurs associées

INTL PAPER
41,420 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank