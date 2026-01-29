International Paper en hausse après l'annonce d'une scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société d'emballage International Paper IP.N augmentent de près de 3 % à 42,73 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce son intention de scinder en deux sociétés cotées en bourse en se séparant de ses activités d'emballage en Europe

** La séparation devrait être achevée dans les 12 à 15 mois

** Les ventes trimestrielles de 6 milliards de dollars de la société ont dépassé les estimations - données compilées par LSEG

** En 2025, IP a baissé d'environ 26%