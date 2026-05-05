 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

International Flavors & Fragrances en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N progresse d'environ 5 % à 74,01 $ en séance prolongée ** La société a dépassé les prévisions d' et de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits

** Affiche un chiffre d'affaires net de 2,74 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,64 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,25 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,07 dollar par action

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice d'exploitation ajusté

** À la clôture de mardi, l'action affiche une hausse de 5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTL FLAVORS&FRA
70,770 USD NYSE +0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank