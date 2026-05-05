International Flavors & Fragrances en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N progresse d'environ 5 % à 74,01 $ en séance prolongée ** La société a dépassé les prévisions d' et de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits

** Affiche un chiffre d'affaires net de 2,74 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,64 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,25 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,07 dollar par action

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice d'exploitation ajusté

** À la clôture de mardi, l'action affiche une hausse de 5 % depuis le début de l'année