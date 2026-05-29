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International Flavors & Fragrances en hausse après l'annonce d'un accord de 4,3 milliards de dollars pour la vente de son activité d'ingrédients alimentaires
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N a progressé d'environ 4 % à 81 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a accepté de céder son activité d'ingrédients alimentaires à la société de capital-investissement CVC Capital Partners dans le cadre d'une transaction qui valorise cette unité à environ 4,3 milliards de dollars

** La société s'est recentrée sur ses activités dans les parfums et la santé

** La transaction devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2027

** Plus tôt ce mois-ci, la société a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année

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